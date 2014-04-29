Допилить Интернет-магазин на cms VAMSHOP

Всем привет!! Необходимо настроить импорт\экспорт товаров в формате Excel на Опенкарт Вот сайт http://proff-elektro.ru/ Жду предложений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тех.задание находится в прикрепленном файле.
Нужен исполнитель разбирающийся в cms VAMSHOP
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