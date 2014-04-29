Модуль оплати opencart

Нужен модуль для оплати за товар с помощю картки VISA и MASTER для opencart 1.5.5.1 c полной сдачей под ключ.

Особености:

- нужно осущиствлять оплату через номер карки с помощо CVV кода

- потдержка карт из европи и америки

Цена договорная