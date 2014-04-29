Добавить счетчик и отправку заявки на страницу

Нужно сделать 3 интернет-магазина на ImageCMS или подобный движок. Шаблон будет один немного изменяться. Потом будет еще 2-3 таких же магазина. Жду ваших адекватных предложений. Пишите цену за 3 магазина.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть счтечик обратного отсчета и отправка заявки с сайта, страница http://www.avtomag.in.ua/all/
Их нужно перенести на новую страницу, которая уже сделана. Пишите только если можете это сделать сегодня. Спасибо.
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