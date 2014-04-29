Доработать интернет магазин VirtueMart

Требуется доработать следующие вещи в интернет магазине VirtueMart:

1 На странице категории привести отображение товара в нормальный вид.

2 Установить и настроить фильтр для товаров интернет магазин VirtueMart (модуль поиска товаров уже купленный http://myext.eu/ru/)

3 Привести вывод страницы товара в нормальный вид

4 На странице товара внизу привести вид описания в нормальный вид (разбить на tab) Две закладки уже есть (с описанием и отзывами, надо дополнить настраиваемые поля)

5 Закладка Характеристики привести в табличный вид (по этим характеристикам будет осуществляться поиск)

6) Убрать слово главная на главной странице и вывести прилично товары (по 3 шт. в ряд, 3 ряд).

Подробное ТЗ с картинками в файле.