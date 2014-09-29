Создание сайта по керамической плитке

Нужно сделать новую версию сайта www.ceramtrade.ru сохранив структуру страниц

сайт будет логическим клоном http://www.tesser.ru/catalog/keramicheskaya_plitka/

сайт должен держать нагрузку не менее 5000 уникальных посетителей в сутки и не менее 50 000 просмотров страниц

оставляйте заявки на сайте с указанием на портфолио и ссылками на рабочие сайты которые вы делали

я сам свяжусь после ознакомления с портфолио