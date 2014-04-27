Доработки по магазину webasys 309

На сайте уже реализовано что оптовые клиенты после авторизации видят слегка другую информацию, по пункту 1 в ТЗ нужно сделать как раз отдельно вывод товара в таком виде исключительно для оптовых клиентов.

Можете прям в соседней колонки ТЗ писать цену по каждому пункту и присылать файл или же присылайте просто в таком виде:

Пункт 2б - 1 день - 14 дол.

Пункт 2д - 3 дня - 24 дол.

При наличии положительных отзывов (более 10) - работаем по 50% предоплате, или по БС