Доработки по магазину webasys 309

Интернет-магазиныЗакрытнет заявок164 просмотра
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На сайте уже реализовано что оптовые клиенты после авторизации видят слегка другую информацию, по пункту 1 в ТЗ нужно сделать как раз отдельно вывод товара в таком виде исключительно для оптовых клиентов.

Можете прям в соседней колонки ТЗ писать цену по каждому пункту и присылать файл или же присылайте просто в таком виде:

Пункт 2б - 1 день - 14 дол.

Пункт 2д - 3 дня - 24 дол.

При наличии положительных отзывов (более 10) - работаем по 50% предоплате, или по БС

10 лет назад
a_seam
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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