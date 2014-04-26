Создание сайта интернет-магазина

Есть сайт на wordpress на сайте есть каталог -его надо перенести на другую CMS добавив возможность заказа с сайта - то есть трансформировать его в простейший интернет магазин Должна быть простая возможность загрузки ...
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Ищем опытного специалиста, с опытом разработки интернет-магазинов который на примере сайта http://svost.ru/contacts/ сделает анологичный.Домен уже есть.функционал должен быть таким же как http://svost.ru/contacts/ (сервис управления,ключивые слова для поискавиков)
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