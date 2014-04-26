Создание сайта интернет-магазина

Интернет-магазиныЗакрыт25 заявок202 просмотра
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Ищем опытного специалиста, с опытом разработки интернет-магазинов который на примере сайта http://svost.ru/contacts/ сделает анологичный.Домен уже есть.функционал должен быть таким же как http://svost.ru/contacts/ (сервис управления,ключивые слова для поискавиков)

10 лет назад
Gnet777
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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