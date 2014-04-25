Интернет-магазин детских товаров

Интернет-магазиныЗакрыт37 заявок286 просмотров
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Необходимо сделать достойный интернет-магазин детских товаров. Следует учитывать, что первое время магазин будет продавать только детские электромобили, а в дальнейшем будет значительное увеличение ассортимента по детским товарам.

10 лет назад
outlaw2000
Андрей 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
jetlex
36 летФранция
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$250
4 дня
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