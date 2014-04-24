Парсинг на PRESTASHOP +доработка +устранение багов

Всего 3 этапа работы:

1. Синхронизация товаров/остатков с тремя сайтами (два - однотипных)

2. Доработки:

Наценка.

Ограничения на разделы и минимальная сумма закупки.

Быстрый заказ из категории.

Цены с учётом доставки и розница.

Выгрузка заказов.

Перевод названий товаров и описания. (создать возможность массового перевода товаров, как в ручную так и с помощью гугл апи)

Доработка модуля «my whish list» в совместные покупки.

Режим ручного модерирования заказов.

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3. Баги

Модуль реферальная программа.

Баг с недавно просмотренными продуктами.

Баг с чистым листом.

Модуль быстрый просмотр.

В наличие подробное техническое задание, где каждый пункт расписан, в т.ч. указаны предложения по реализации.