Парсинг на PRESTASHOP +доработка +устранение багов

Требуется натянуть верстку интернет магазина и сделать программирование сайта на Битрикс, лицензия Малый бизнес. Срок исполнения программирования 7-10 дней. (обсуждаются) Требования к исполнителю. 1. Хорошее знание битрикс 2. Портфолио с быстрыми интернет-магазинами на битриксе 3. Наличие связи по скайп в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всего 3 этапа работы:
1. Синхронизация товаров/остатков с тремя сайтами (два - однотипных)
2. Доработки:
Наценка.
Ограничения на разделы и минимальная сумма закупки.
Быстрый заказ из категории.
Цены с учётом доставки и розница.
Выгрузка заказов.
Перевод названий товаров и описания. (создать возможность массового перевода товаров, как в ручную так и с помощью гугл апи)
Доработка модуля «my whish list» в совместные покупки.
Режим ручного модерирования заказов.
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3. Баги
Модуль реферальная программа.
Баг с недавно просмотренными продуктами.
Баг с чистым листом.
Модуль быстрый просмотр.
В наличие подробное техническое задание, где каждый пункт расписан, в т.ч. указаны предложения по реализации.
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