Генерация тайтлов и дескрипшн на страницах

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки143 просмотра
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Интернет-магазин на Виртуалмарте.

Необходимо по ТЗ заполнить метатеги на страницах товаров.

Пример кусочка ТЗ:

Title: Купить (название товара) в интернет-магазине.

10 лет назад
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
serovwdp
Валерий 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Рекомендую данного исполнителя! Связались моментально, задача выполнена в срок, по ТЗ все сделано так как надо. спасибо большое)
Все супер ! Грамотно поставил задачу и вопросов не осталось. Всем остался доволен! Будем сотрудничать и в будущем!
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