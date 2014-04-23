Интернет-магазин канцтоваров под ключ,на Битрикс

Есть интернет магазин ( готовый и полностью рабочий ) написан на старой Joomla Задача перенести или заново сделать на современном движке типа Opencart основной сайт и обязательно разработки мобильной версии сайта ! При этом сохранить основной ...
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