Интернет-магазин продажи цветов.

До 25 мая мы должны развернуть прототип решения, позволяющий плюс-минус без значительных косяков иметь основной функционал. Далее понимаем, что решение сделано, его можно развивать и продолжаем сотрудничать. В приложении требования к системе. Понятно, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем опытного специалиста, с опытом разработки интернет-магазинов в сфере b2c.
Необходимо нарисовать или предложить на выбор хороший, красивый шаблон, для интернет-магазина цветов.
Нужно провести полную настройку и интеграцию в ImageCMS Shop Pro.
Фронт - адаптивная верстка, юзабельный дизайн интерфейсов каждой страницы, без анимации, купоны на скидку, акции, цена старая перечеркнутая, иконки “хит”, “новинка”,”скидка”, страница товара, поиск, похожие товары, сортировка товаров, фотогалерея, акционные товары, меню каталога, баннера для акций, социальные кнопки, доставка, способы оплаты.
Бекенд - права пользователей, права администраторов, статистика и др.
Детальное ТЗ вышлем выбранному исполнителю.
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