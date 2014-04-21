Доработка карточки товара в админке Opencart

Необходимо добавить возможность хранить в карточке товара данные о количестве мест, весе и габаритах каждого места товара. Информация нужна для правильного расчета стоимости доставки API транспортных компаний.

Вижу это таким образом- добавляем в раздел "Данные" в админке поле "Количество мест", по умолчанию равное 1.

При простановке другого количества мест добавляются поля "Вес места N" и "Габариты места N" по количеству указанных мест. Штатные поля для указания веса и габаритов переименовываются соответственно в "вес места 1" и "габариты места 1"

Поскольку всё это нужно внедрять на действующем интернет-магазине, необходимо предусмотреть также появление соответствующих полей в уже существующих карточках товара, а также возможность увидеть, в каких карточках товара не заполнялась и не проверялась данная информация. Видимо, достаточно будет предусмотреть чекбокс "габариты и вес проверены", а также возможность отсортировать карточки товара по признаку состояния этого чекбокса.

Готов рассмотреть альтернативные варианты реализации задачи.