Битрикс, доработка магазина

Требуется для сайта Ермоген.рф доработка интернет магазина.

Версия битрикс БУС Бизнес.

Из 1С на сайт грузятся товары и назад уходят заказы. Уже реализована такая надстройка: в зависимости от суммы заказа выбирается нужный тип цены для любого пользователя (розница, опт, крупный опт).

Надо сделать:

1. чтобы еще работала выдача нужного типа цены для зарегистрированных пользователей независимо от суммы заказа. (К примеру, авторизовался пользователь с установленной крупнооптовой ценой и даже покупая товар за 50 руб, он его покупает по кр оптовой цене).

2. сделать, чтобы в корзине дополнительно показывалась цена без скидки.

необязательное, но желательное:

1. чтобы инфоблок, который содержит надпись Сайт не работает ..., слайдшоу - отображался только на главной странице

2. отремонтировать раздел статьи (статьи перестали отображаться)

3."Причесать" интернет - магазин,

метод оплаты либо постоплата перевод на карту, либо безопасная сделка.