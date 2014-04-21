Магазин "Техника для вязания" на ocStore

$150
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки201 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо подобрать и натянуть шаблон по теме. Чтобы для всех устройств.

Подрихтовать контент под одну гребенку. Добавить рекламные(продающие) тексты.

Прикрутить платежные он-лайн системы.

Рассмотрю конкретные предложения со стоимостью по каждому пункту.

10 лет назад
4kg
42 годаКазахстан
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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