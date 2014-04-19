Создание магазина в соц сети

Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать интернет магазин по продаже компьютерных кресел в соц сети В контакте

10 лет назад
Jhon
Россия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание интернет магазина

    $600

    Нужен интернет магазин. Есть только дизайн без верстки. Основные задания по сайту Админка 1) Линк на исходный товар 2) Код товара исходный 3) Название 4) Цена в евро , долларах и гривне 5) Заметки 6) Дерево документов с мини фото + названия 7) ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание интернет-магазина спортивных тренажеров

    $500

    Сайт интернет-магазин по продаже спортивных тренажеров собственного производства. Под ключ: с дизайном. Домен уже есть. Сидит на конкретном хостинге. Рейтинг сайта в поисковике по определенным тегам - 1 место (верх строчка). Хостинг хромает: ip-адреса занесены ...

    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить вывод атрибутов в opencart

    В принятой работе по сайту позднее была выявлена ошибка, которую надо исправить. Товары выводятся в категории в таблице с размерами. Размеры изделий имеются стандартно в опенкарте и еще заданы через атрибуты. Возникло по недосмотру разное отображение ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание шаблона для ocStore

    Добрый день. Мне необходимо создание шаблона для интернет магазина. Недавно был найден фрилансер, который сделал практически все необходимое на своём сайте. И таинственно пропал? Логинов и паролей от него у меня нет (. К ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программист php

    $1000

    В розничную сеть требуется программист php для поддержки интернет-магазинов. Движок единый на все проекты на базе cs-cart версии 2. Требуется выполнение мелких задач по исправлению косяков работы движка, а также на глобальные задачи по переделке ...

    PHP
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад