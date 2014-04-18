Доработать сайт и подключить платежную систему

Есть Интернет-магазин автозапчастей: http://autodetals.com.ua/ В нем есть CMS, названия не нашел (скорее всего самописная), создана тут: http://www.new.by/ В ней есть подключенные платежные системы. Но нету Приват банк. Нужно: - внедрить возможность принимать оплату через Приват 24: https://e.privatbank.ua/ На сайте ...