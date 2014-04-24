Подключение платежной системы Приват банк на сайт

Есть Интернет-магазин автозапчастей: http://autodetals.com.ua/

В нем есть CMS, названия не нашел (скорее всего самописная), создана тут: http://www.new.by/

В ней есть подключенные платежные системы. Но нету Приват банк.

Нужно:

- внедрить возможность принимать оплату через Приват 24:

https://e.privatbank.ua/

На сайте в админ панели есть другие варианты приема платежей - по сути за основу нужно взять любой из тех модулей и вместо него вставить Приват банк

Оплата по реализации, в дальнейшем будет много проектов - ищем для долгосрочного сотрудничества программиста. Это своего рода тест. Заранее спасибо всем откликнувшимся.