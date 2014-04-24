Подключение платежной системы Приват банк на сайт

$47
Интернет-магазиныЗавершен2 заявки184 просмотра
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Есть Интернет-магазин автозапчастей: http://autodetals.com.ua/

В нем есть CMS, названия не нашел (скорее всего самописная), создана тут: http://www.new.by/

В ней есть подключенные платежные системы. Но нету Приват банк.

Нужно:

- внедрить возможность принимать оплату через Приват 24:

https://e.privatbank.ua/

На сайте в админ панели есть другие варианты приема платежей - по сути за основу нужно взять любой из тех модулей и вместо него вставить Приват банк

Оплата по реализации, в дальнейшем будет много проектов - ищем для долгосрочного сотрудничества программиста. Это своего рода тест. Заранее спасибо всем откликнувшимся.

10 лет назад
dvigok_studio
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ruslanmalitsky
Руслан 
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$50
2 дня
Все выполнил четко. Точно в срок. Предложил очень хорошее решение. Все получилось. Огромное спасибо. Рекомендую.
Четкая постановка задания, быстрый расчет. Было приятно сотрудничать.
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