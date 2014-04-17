Доработка магазина на OpenCart

Сайту http://nevapolimer.ru требуются следующие доработки:

Установить модули:

http://opencartforum.com/files/file/1506-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-c-ajax/

http://opencartforum.com/files/file/1447-auto-seo-url-for-category-product-information/

http://opencartforum.com/files/file/892-kastomizirovannaia-svoia-kapcha-free/

Изменить форму заказа:

Сделать возможным простой быстрый заказ, как например на

http://matraspeterburg.ru/index.php?route=checkout/checkout

а заодно: необходимо сделать так, чтобы можно было заказать товары которых нет на складе и стоимость которых ноль, в корзине убрать строку на розовом фоне (появляется при добавлении секций заборов: "Товары, отмеченные ***, недоступны в нужном количестве или отсутствуют на складе")

Мелочи:

http://srv45970.ht-test.ru/%D0%A2%D0%A1%D0%96 - между ТСЖ и текстом 2 больших пустых строки. надо одну

Если подвести курсор к любому пункту верхнего меню, а потом к пункту из выпавшего списка (например Заборы -> 3D заборы), то в слое пункт немного сдвигается вправо. Когда курсор отводиться, он возвращается. Можно это убрать

некрасива цена на карточке товара. изменить оформление

http://srv45970.ht-test.ru/index.php?route=product/product&path=17&product_id=36

Еще требуется вставить банер под верхним меню (некоторая верстка), заменить логотип, а в верхнем меню убрать подсветку пункта "О нас"

Сделать на 1 странице вывод 4х блоков с некоторыми эффектами (есть прототип) с текстом из ленты статей про анонсы