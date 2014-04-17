Шаблон для интернет магазина на движке OXID

Нужно доработать сайт на 1С-битрикс "Малый бизнес" по ТЗ 1. Доработать карточку товара: добавить описание товара из файла загрузки csv добавить возможность в ручную добавлять примечание сделать привязку с сопутствующими товарами 2. Сделать возможность добавления товара через загрузку csv файла ТЗ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
нужно создать тему для движка OXID .
Заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ваши примерные цены и сроки.
Спасибо
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