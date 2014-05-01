Добрый день! Есть модуль wpShopGermany для вордпресс.Нужно сделать на одной странице "войти в систему" и "зарегестрироваться",сейчас эти формы на разных страницах.Это нужно для того,что будет две группы клиентов:обычные и зарегестрированные(перепродажники) Нужно ...