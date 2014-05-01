avad

Вадим avad

 
53 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

SkayDemon
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
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Сотрудничеством очень доволен. Всем рекомендую как отличного заказчика. Четкое ТЗ, своевременная оплата! С этим человеком действительно приятно работать!
Рекомендую, хороший исполнитель
Ответный отзыв
markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Допилить шоп-модуль Wordpress
WordPress
Все ок
Всё было ок.
Ответный отзыв
Dmitriy88
Дмитрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Сверстать одну страницу вордпресс
WordPress
Отличный заказчик. Четко поставил задачу, вовремя оплатил работу. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Сделано было всё в срок и быстро.Рекомендую
Ответный отзыв
bxn5
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$65
10 баллов
10 лет назад
Прикрутить готовый html-шаблон к CMS
HTMLWordPress
Своевременная оплата, четкое задание, хорший заказчик - советую
Роман сделал даже быстрей ,чем обещал.Работой остался доволен,думаю и дальше будем сотрудничать.
Ответный отзыв
Elleniele
Алена 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Сделать визитку фирмы для сдачи в типографию
Вадим, было приятно с Вами работать! :) Спасибо за предоставленную работу и за отзыв! Желаю Вам успехов в Вашей деятельности!
Все пожелания были сделаны быстро и в срок.
Ответный отзыв