Здравствуйте!Нужно доработать сайт ,техническое задание получит каждый заявитель в личку. работа по сайту разбита на части ,оплата будет производится сразу после каждой выполненной задачи Напишите свои цены в час Спасибо
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
1.Форма поиска + привязка к ГЕО локации - вывод данных календаря(он уже готов) в зависимости от параметров поиск 2.Формирование заказа, подтверждение заказа, оплата, получение данныхЗакрыт7 лет назад
Нужно доработать сайт созданный на Modx Есть 2 группы пользователей А и Ф они регистрируются на сайте-это уже реализовано. Что нужно сделать: Поставить форму поиска с определёнными ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Создать или если уже есть готовый модуль, доработать его. Модуль должен считать стоимость доставки взависимости от расстояния.Закрыт8 лет назад
Нужно сделать одну страницу с эффектами ,пример я скину. Жду заявок,просьба обращаться только с опытом. СпасибоВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для журнала есть графическийй файл,в котором нужно изменить фон несколько картинок и текстов. Исходник имеется. Ваши цены и сроки СпасибоИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сделать срочно небольшую форму для сайта на вордпрессе.Пример скину ссылкой. Сроки и цена?Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать копию одной страницы на вордпрес и кое-где подправить вёрстку. Срочно Ваши цены и срокиHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $45
Добрый день! Есть модуль wpShopGermany для вордпресс.Нужно сделать на одной странице "войти в систему" и "зарегестрироваться",сейчас эти формы на разных страницах.Это нужно для того,что будет две группы клиентов:обычные и зарегестрированные(перепродажники) Нужно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть шаблон клоннированного сайта. Нужно прикрутить его к Wordpress или другой CMS,но больше пока склоняемся к Wordpress. Ваши сроки и примерные цены.СпасибоСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Логотип имеется,нужна красивая визитка. Напишите пожайлуста цену, срок и желательно сделанные работы СпасибоДизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен простой календарь для престы,будет находиться справа.При нажатии на определённый день открывается окно с описанием и если возможно с фото. Ваши цены и сроки. СпасибоЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать картинку, размер и как должна выглядеть покажу. Жду ваши предложения по цене и срокам. СпасибоИллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! нужно создать тему для движка OXID . Заинтересован в дальнейшем сотрудничестве. Ваши примерные цены и сроки. СпасибоЗакрыт11 лет назад
Здравствуте! нужен модуль для совсем облегчённой регистрации, движок Prestashop. Возможно сотрудничество на долгосрочной основе спасибЗакрыт11 лет назад
Есть скрипт календаря и его нужно переделать под себя. Жду предложений СпасибоВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен интернет-магазин по продаже онлайн продуктов.С возможностью добавлять так же посетителям свои товары,проходя через модерацию админа. Примерные сроки и цена. СпасибоВеб-программирование12 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Есть купленный флэш шаблон,нужно сделать под себя. Примерные цены и время на разработку. СпасибоДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть магазин на этом движке.Нужно подпилить уже готовую тему. Заинтересован в дальнейшем сотрудничестве. СпасибоЗакрыт11 лет назад
Есть шаблон сделанный на Flash ,версия АС2 Нужно к имеющейся фотогалереи сделать и видеогалерею с таким же функционалом. Ваши цены и сроки. СпасибоЗакрыт12 лет назад