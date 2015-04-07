Есть сайт на drupal. Сделан прием платежей через робокассу. Необходимо сделать чтобы к платежам прибавлялась комиссия. Т.е. нужно чтобы сумма которую вводит пользователь отправлялась в робокассу увеличенная на определенный процент. Стоимость и сроки?
Сделать небольшую форму контакта для вордпресс
Нужно сделать срочно небольшую форму для сайта на вордпрессе.Пример скину ссылкой.
Сроки и цена?
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