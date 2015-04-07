Спарсить сайт

Здравтсвуйте!

нужно выкачать сайт на html сохранив изображение, css и структуру урлов.

также есть список урлов - возможно вашему парсеру будет проще ходить по моему списку а не по всем ссылкам сайта. сразу напишу что в телепорте скачать не получилось.

если указал недостаточный бюджет - укажите мне плз в сообщение сумму за которую возьметесь, я просто думаю что у кого то будет готовое решение и проект для этого человека будет достаточно простым.

Спасибо заранее.