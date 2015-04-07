Есть сайт на drupal. Сделан прием платежей через робокассу. Необходимо сделать чтобы к платежам прибавлялась комиссия. Т.е. нужно чтобы сумма которую вводит пользователь отправлялась в робокассу увеличенная на определенный процент. Стоимость и сроки?
Сайт с seo-ориентированным каталогом компаний и услуг
Требуется разработать платформу для сайта с seo-ориентированным каталогом. Дизайн на нашей стороне. Нужна программная часть и верстка. Верстка кросплатформенная (адаптивная).
Под сеоориентированностью подразумевается возможность создать следующую структуру.
1. Создаем каталог заведений, оказывающих услуги.
2. Делаем выдачу заведений с фильтром по типу услуг. Пример http://docdoc.ru/doctor/immunolog . К каждой такой странице помимо каталожной выдачи, нужно выводить текст про данный тип услуг.
3. Делаем выдачу заведений с фильтром по станциям метро, районам, где они располагаются. Пример http://msk-beauty.ru/catalog/metro/biblioteka-im-lenina/ . К каждой такой странице помимо каталожной выдачи нужно выводить текст про метро, район.
4. Делаем выдачу заведений с фильтром по типу услуг и расположению. Под каждый фильтр генерится отдельная страница со своим url, метатегами и автоматическими текстами. Примеры реализации.
http://docdoc.ru/doctor/immunolog/prospekt_mira
http://mrtportal.ru/mrt-sosudov-golovnogo-mozga/station/izmaylovskaya/
Использование платформ и Фреймворков приветствуется, т.к. ходим нормальный бэкэнд.
Обязательное условия к кандидатом наличие в портфолио серьезных сайтов. Бюджет и сроки после обсуждения деталей.
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