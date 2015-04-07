Сайт с seo-ориентированным каталогом компаний и услуг

Требуется разработать платформу для сайта с seo-ориентированным каталогом. Дизайн на нашей стороне. Нужна программная часть и верстка. Верстка кросплатформенная (адаптивная).

Под сеоориентированностью подразумевается возможность создать следующую структуру.

1. Создаем каталог заведений, оказывающих услуги.

2. Делаем выдачу заведений с фильтром по типу услуг. Пример http://docdoc.ru/doctor/immunolog . К каждой такой странице помимо каталожной выдачи, нужно выводить текст про данный тип услуг.

3. Делаем выдачу заведений с фильтром по станциям метро, районам, где они располагаются. Пример http://msk-beauty.ru/catalog/metro/biblioteka-im-lenina/ . К каждой такой странице помимо каталожной выдачи нужно выводить текст про метро, район.

4. Делаем выдачу заведений с фильтром по типу услуг и расположению. Под каждый фильтр генерится отдельная страница со своим url, метатегами и автоматическими текстами. Примеры реализации.

http://docdoc.ru/doctor/immunolog/prospekt_mira

http://mrtportal.ru/mrt-sosudov-golovnogo-mozga/station/izmaylovskaya/

Использование платформ и Фреймворков приветствуется, т.к. ходим нормальный бэкэнд.

Обязательное условия к кандидатом наличие в портфолио серьезных сайтов. Бюджет и сроки после обсуждения деталей.