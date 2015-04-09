YII2/MySQL. Сервис по анализу обратных ссылок на сайт на основе Ahrefs

Ищем PHP разработчика или команду в Киеве или в Украине на долгосрочной основе, для разработки нового сервиса компании.

Название проекта: сервис по анализу обратных ссылок на сайт, на основе данных популярного индексатора ссылок.

Информация о проекте: Необходимо разработать веб-приложение, которое позволит получать информацию по обратным ссылки на сайта, по их качеству, типу, формировать отчеты в виде таблиц и графиков. Работу сервиса необходимо интегрировать с данными ahrefs по api.

- Требования к разработке: YII / Bootstrap / MySQL

- Условия сотрудничества: Возможна попроектная оплата либо ежемесячная. Обсуждается индивидуально.

- Требования к процессу разработки: Вначале будет разработан MVP. Далее будут выкладываться двухнедельными релизами фичи и расширение функционала.