Нужно произвести техническую оптимизацию сайта. Убрать ошибки если есть.Добавить форму заказ услуг.Адрес сайта в личку.
Доработки по joomshopping
Сайт на joomla, стоит joomshopping. Необходимо сделать, чтобы когда товара нет в наличии, писалось "по запросу". И тут же можно было нажать на кнопку и отправить запрос. Стоимость и сроки?
Заявки фрилансеров
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