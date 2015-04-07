Доработки по joomshopping

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок113 просмотров

Сайт на joomla, стоит joomshopping. Необходимо сделать, чтобы когда товара нет в наличии, писалось "по запросу". И тут же можно было нажать на кнопку и отправить запрос. Стоимость и сроки?

Joomla
10 лет назад
seo_ru
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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