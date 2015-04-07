Написать скрипт для Facebook

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Закрыт2 заявки96 просмотров

Нужно написать скрипт Сlickjacking для Facebook.

Скрипт должен присоединять (ставить лайк) к заданной странице в facebook всех посетителей сайта, которые нажали мышкой на любом месте на сайте.

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10 лет назад
mrilgiz
Ильгиз 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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