Т.З.: 1. не работает расчет модуля доставки 2. вот сайт наш http://avtoboss247.ru/index.php?route=checkout/sim... 3. сайт окуда устанавливали модуль http://edost.ru/ 4. у нас ЦМС — Open Cart
Правка на битриксе
Подробное тз приложил
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