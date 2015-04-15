Парсер (граббер) музыки на Dle

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Завершен5 заявок464 просмотра

Здравствуйте.

Есть сайт на Dle 10.3 (перенесен с ucoz) freshmuz.ru. Ручное добавление утомило, поэтому стал задумываться о парсере (граббере) музыки с других сайтов.

Например, новинок с newmuz.net, либо другого. Желательно с премодерированием (для того чтобы определить нужна эта песня или нет; выбрать категорию).

Нужно получать: 1) название 2) параметры песни (размер, битрейт, время) 3) сам файл.

Ваши комментарии по делу в заявках приветствуются. Может у кого-то уже был опыт.

Бюджет в разумных пределах, указывайте сами.

DLE
10 лет назад
Sergik_NSK
Сергей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

zhmenia
Царик 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$100
4 дня
Евгений выполнил работу хорошо, все пункты ТЗ выполнены. От него также поступили свои предложения по задаче, что являлось плюсом.
Отлично сработались, оплата вовремя. Спасибо Сергею за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

zhmenia
Царик 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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