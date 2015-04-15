Парсер (граббер) музыки на Dle

Здравствуйте.

Есть сайт на Dle 10.3 (перенесен с ucoz) freshmuz.ru. Ручное добавление утомило, поэтому стал задумываться о парсере (граббере) музыки с других сайтов.

Например, новинок с newmuz.net, либо другого. Желательно с премодерированием (для того чтобы определить нужна эта песня или нет; выбрать категорию).

Нужно получать: 1) название 2) параметры песни (размер, битрейт, время) 3) сам файл.

Ваши комментарии по делу в заявках приветствуются. Может у кого-то уже был опыт.

Бюджет в разумных пределах, указывайте сами.