Добавить несколько пунктов в меню оформлении покупки. Движок mODX Сайт: http://systemprofi.ru/ Задание: Как только мы положили товар в корзину, далее переходим к следующему окну «Оформление покупки» и в меню должно присутствовать ...
Сделать мобильную версию сайта
Сайт http://bms-co.ru/
От вас сроки , желаемое вознаграждение и минимум 3 ссылки на сайты.
Заявки фрилансеров
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