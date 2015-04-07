Сделать мобильную версию сайта

Необходимо интегрировать вордпресс в среднюю колонку сайта (http://forumbonus.ru) Т.Е. нужно чтобы сайт остался прежним, а в средней колонке был блог на движке вордпресса, на каком нибудь минималистичном шаблоне, при чем блог нужен на главной ...