Ищется копирайтер-журналист для работы с темой криптовалют. Обязанности включают мониторинг новостей, написание статей, SEO-копирайтинг, анализ рынка и блокчейн проектов. Работа удаленная, полная занятость с конкурентной зарплатой и бонусами.
HIPSTA.PRO - это стильные сайты и приложения по адекватной цене. Быстро запускаем проект, работаем по конкретным срокам, добиваемся результата.
- Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
Акцент на доставке. У сайта должа быть удобная мобильная версия Сайт должен быть быстрым. Сейчас есть работающий сайт на WIX. Сроки 1- 2недели.Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт5 лет назад
Домен и готовая тема прикручена, необходимо настроить все плагины и подготовить сайт для Seo продвижения.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Сms: Word Press Что нужно сделать ?! 1.Написать на сайт 60 новостей и статей.(Обязательно условия саблюдения принципов SEO) 2.Написать 60 количестово статей в социальные сетиКопирайтинг20 заявокЗакрыт5 лет назад
Сms: Word Press,Примиум темплейт Задачи : 1.Обязательна настроить плагины : Dokan (маркетплейс работает в связке с Woo Coomerce )WooCoomerceElementor ( С помощью него делаем главную и некотрые элементы сайта)3. Установить и настроить плагины ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Задача для веб-мастера по Word Press! 1.Настроить платную Версию шаблона (уже куплена) 2.Настроить все плагины 3.Загрузить первичный контент. 4.Написать небольшую инструкцию для новых юзеров.(Тематика:маркетплейс) Сроки горят )Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть премиум шаблон можно его попробовать отверстать ) Схематичная Первая страница в прикрепленном файле.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый друзья ! Нужен персональный логотип для юриста. Стиль в виде герба, олицетворяющий надежность и солидность . Сроки 14 дней.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день ! Нужен на постоянной оснвое париснг двух сайтов на Word Press . Подробности в Google Docs https://docs.google.com/document/d/1Edgty3Y8UqpVMyW0OGlmD1tirCZD_jU65bDSlKlxFYE/edit?usp=sharing Условия и стоиомсть пишите в личкуВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день Техническое задание тут https://clck.ru/D3ZYp Сколько будет стоить вся работа. Жду предложений по цене :)Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Дизайн готов, в PSD. Требуется верстка, полная настройка и дальнейшее сопровождение магазина. Также потребуется написать парсер и обработчик прайсов из csv/xml форматов. Подробное ТЗ исполнителю.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть сайт ( шаблон установлен ) Задача показать по максимуму его возможности как в демо-версии Сроки и стоимость ? Можно в личку или скайпСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сайт по поиску коммерческой недвижимости. Бриф тут Прототипы страниц тут Сроки и стоимость ? Можно в скайп или в личку.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад
Для сайта http://www.art-element.ru/ нужно "прикрутить" уже сверстанный поиск по категориям.У этого сайта есть разделы "Продукция","Распродажа" и "Производители". В прикрепленном файле архив со страницами.( папка "Production" - Производители, "Products" - Продукция, "Sale" - Распродажа, "Products2" - Страница подробности ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Функционал копирующий сайт www.viparenda.ru Тема сайта : Коммерческая недвижимость . Ориентировочная стоимость работ? Сроки? ( Время есть до конца февраля) Предположительный движок?Сайты «под ключ»44 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $150
Нужен макет - главной ,и двух страниц. Техническое задание в виде прототипа который нарисовал заказчик ) Сроки -"вчера" .Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Сайт http://bms-co.ru/ От вас сроки , желаемое вознаграждение и минимум 3 ссылки на сайты.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужен модуль для бухгалтерского сайта www.stereofinance.com , который высчитывает систему налогоблажения с формой обратной связи. Точная копия с сайта http://www.bf-omega.ru/buhgalterskoe_obsluzhivanie/ "Ваша система налогообложения" Предложения по сроками ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $2500
Требования: 1.Создание сайтов «под ключ” 2.Работа с популярными CMS (Бесплатными -80%Joomla, Wordpess, Платными -20% Битрикс, UMI) 3.Написание модулей и плагинов (Желательно!) 4.Знание Основ -PHP, HTML, ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Наполнение сайта предварительно скопированным контентом ,работы много ,работа с компонентом K2 и парой плагинов, желательно знание основ html. Подробности в ТЗ ( в прикрепленном файле ) Интересно постоянное удаленное ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад