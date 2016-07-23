BOEFF

Илья BOEFF

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

HIPSTA.PRO - это стильные сайты и приложения по адекватной цене. Быстро запускаем проект, работаем по конкретным срокам, добиваемся результата.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Создать сайт на Word Press!
WordPress
Спасибо за проект! Был рад помочь. Постоянно на связи и моментальная оплата!
Александр, профи! Всем рекомендую ;)
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Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
$90
10 баллов
5 лет назад
Дизайн сайта, сделать красивый макет и прикрутить к Word Press!
WordPress
Все отлично. Рекомендую. Продолжаем сотрудничество.
Андрей настоящий профессионал, в любое время на связи, все делает точно в соответствии с ТЗ, всем ркомендую,буду работать с ним дальше !
Ответный отзыв
Juicy-ART
30 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Логотип
Очень рад остался работая с Ильёй.Буду рад и дальше с ним сотрудничать.Всем рекомендую.
Андрей настоящий профи,все сделанно в сроки и в полном соотвествии с ТЗ Рекомендую и буду дальше сотрудничвать с Андреем :)
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dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Верстка визитки и создание ЛОГО
Все отлично, рекомендую!
Работа выполнена качественно и быстро, буду сотрудничать с Евгением дальше. Рекомендую как хорошего профессионала.
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dimka_spb
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
37 отзывов(-9)
$350
10 баллов
9 лет назад
Требуется создание интернет-магазина постельного белья на OpenCart.
Opencart
Все гуд, рекомендую к работе
Дмитрий успешно закончил проект. Было проделано много работы, магазин был достаточно не стандартный, потребовалось много непростых решений. Все сделано четко, в срок и без каких-либо проблем. Приятно работать, рекомендую.
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