Копирайтер - журналист по теме криптовалют

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок884 просмотра

Обязанности:

- мониторинг информационной среды на предмет актуальных инфоповодов;

- копирайтинг, рерайтинг, SEO-копирайтинг;

- написание новостных статей;- написание информационных и PR-текстов;

- размещение и редактирование контента на сайте (cms Word Press)

- подготовка текста для презентаций - анализ рынка криптовалют

- анализ блокчейн проектов

Желание учиться новому,осознанность.

Удаленно (полная занятость)Зарплата в рынке + KPI + Бонусы

WordPressНаписание статей
4 года назад
BOEFF
Илья 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Вета
 
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Цылинский
 
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Лидия
 
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2 дня назад
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