Нужен человек со знанием английского, который может писать копирайт на английском. Это все крауд маркетинг, есть база форумов, вам нужно зарегистрироваться на форуме и ответить и поставить ссылку на нужный сайт. Пишите стоимость ваших услуг
Написание текстов
Требуется люди для написания отзывов на разных сайтах которые я вам напишу. 30₽ отзыв . Оплата после модерации. Подробнее напишу в личку
Заявки фрилансеров
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