Копирайтер.
Здравствуйте, уважаемый Заказчик!Меня зовут Мальвина Бигун. Успешно прошла обучение в школе копирайтинга. Получила соответствующий сертификат, который подтверждает защиту дипломного проекта. Я буду полезна, если вам нужны:
— посты для соцсетей разного контента (вовлекающие, информационные, продающие);
— seo-ститьи с правильными ключевыми словами;
— шапка профиля для бизнес-страницы;
— рекламные и информационные тексты;
— контент-план для социальных сетей;
— тексты для лендинга.
Перед написанием прорабатываю боли, возражения и выгоды клиента для хорошей подачи материала.