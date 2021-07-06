Копирайтер.

Здравствуйте, уважаемый Заказчик!Меня зовут Мальвина Бигун. Успешно прошла обучение в школе копирайтинга. Получила соответствующий сертификат, который подтверждает защиту дипломного проекта. Я буду полезна, если вам нужны:

— посты для соцсетей разного контента (вовлекающие, информационные, продающие);

— seo-ститьи с правильными ключевыми словами;

— шапка профиля для бизнес-страницы;

— рекламные и информационные тексты;

— контент-план для социальных сетей;

— тексты для лендинга.

Перед написанием прорабатываю боли, возражения и выгоды клиента для хорошей подачи материала.