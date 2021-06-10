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Написать 5 постов по теме массажные кресла
Темы:
1. Что такое массажное кресло?
2. Функция нулевой гравитации(режим невесомости) в массажном кресле.
3. Устройство массажных кресел.
4. Система распознования(сканирование) формы тела в массажных креслах.
5. Массаж шиацу в массажном кресле.
700-800 символов на каждый
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