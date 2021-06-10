Написать 5 постов по теме массажные кресла

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Темы:

1. Что такое массажное кресло?

2. Функция нулевой гравитации(режим невесомости) в массажном кресле.

3. Устройство массажных кресел.

4. Система распознования(сканирование) формы тела в массажных креслах.

5. Массаж шиацу в массажном кресле.

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