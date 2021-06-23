29 монеток + 3 текст

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки525 просмотров

29 монеток + 3 описания + премия :))))

4 года назад
nactdelt
Виталий 
40 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
14 отзывов

Выбранный исполнитель

a-tv
Анна 
46 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$35
4 дня
Как Всегда Великолепно !!!
Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 часа назад
49 отзывов
4 года назад
a-tv
Анна 
46 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад