Диктор, актер озвучивания
Люблю свою работу.
Работаю ежедневно, записываю в максимально короткие сроки!
Озвучиваю любые аудио и видеоматериалы.
Работаю в домашней студии, оснащенной всем необходимым оборудованием для быстрой и качественной записи.
Действие аккаунта приостановлено!
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$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
13
безопасных платежей
Портфолио
- Демо 2385 просмотров
- Демо, реклама260 просмотров
- Демо, аудио книга315 просмотров
- Диктор,актер озвучивания619 просмотров
- Диктор,актер озвучивания432 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
2 года назад
Очень Ответственный Автор! 5+
Ответный отзыв
С заказчиком работать легко и приятно.
$26
10 баллов
2 года назад
Замечательно!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству
$7
10 баллов
2 года назад
Озвучка была сделана в оговоренный срок, в течении суток с момента получения текста. Анна оперативно выходила на связь, внесла небольшие правки по моей просьбе. В целом от сотрудничества остались приятные впечатления, будем работать дальше.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, адекватное и приятное взаимодействие в течение рабочего процесса. Рекомендую к сотрудничеству.
$35
10 баллов
3 года назад
Как Всегда Великолепно !!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик.
$35
10 баллов
3 года назад
Замечательно! Очень быстро! Невероятно Качественно!!!!
Ответный отзыв
Как всегда, четко поставленная задача, хорошо подготовленный материал, работать легко и приятно.
Озвучивание
8 отзывов
$10/час
от $10от 6 часов
нет рейтинга