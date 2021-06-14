a-tv

Анна a-tv

 
44 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Диктор, актер озвучивания

Люблю свою работу.

Работаю ежедневно, записываю в максимально короткие сроки!

Озвучиваю любые аудио и видеоматериалы.

Работаю в домашней студии, оснащенной всем необходимым оборудованием для быстрой и качественной записи.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
13
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Отзывы заказчиков
nactdelt
Виталий 
38 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов
$50
10 баллов
2 года назад
Монетки - Презинтабельное озвучивание 38шт.+4текст
Очень Ответственный Автор! 5+
С заказчиком работать легко и приятно.
Ответный отзыв
nactdelt
Виталий 
38 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов
$26
10 баллов
2 года назад
Монетки подоспели 26 штучек
Замечательно!
Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
akula-z1
41 годРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад
$7
10 баллов
2 года назад
Озвучивание историй. Женский голос
Озвучка была сделана в оговоренный срок, в течении суток с момента получения текста. Анна оперативно выходила на связь, внесла небольшие правки по моей просьбе. В целом от сотрудничества остались приятные впечатления, будем работать дальше.
Четко поставленная задача, адекватное и приятное взаимодействие в течение рабочего процесса. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
nactdelt
Виталий 
38 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов
$35
10 баллов
3 года назад
29 монеток + 3 текст
Как Всегда Великолепно !!!
Отличный заказчик.
Ответный отзыв
nactdelt
Виталий 
38 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов
$35
10 баллов
3 года назад
29+3 монетки
Замечательно! Очень быстро! Невероятно Качественно!!!!
Как всегда, четко поставленная задача, хорошо подготовленный материал, работать легко и приятно.
Ответный отзыв
Озвучивание
8 отзывов
$10/час
от $10от 6 часов
нет рейтинга