Необходимо создать закадровый текст для видеоролика обзора бытовой техники. Тайминг видео составляет примерно 2 минуты, что эквивалентно 2000-2500 символам текста. На основе предоставленной информации о товаре требуется написать грамотный и содержательный текст без излишней воды. Оперативно предоставляются комментарии и уточнения о продукте.