Сценарий для интерактивного лазерного квест-шоу

$1200
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Закрыт23 заявки1369 просмотров

Необходимо разработать сценарий с диалогами, сценами постановки танцев и интерактивом для детей видео подобного шоу есть

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