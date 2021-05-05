Сценарий для вайнов рекламных по продаже мебели

Надо более красочно расписать сценарий для рекламного ролика мебельного производства

Алиса звонит Андрею

Привет как дела

у меня во франции такая проблемка тут совсем нет нормальной мебели а мне нужно хорошее кресло можешь помочь по старой дружбе ))

Андрей - привет, дела хорошо, да конечно солнышко без проблем ))

кадр на меня я бегаю по цеху в перемотке быстро быстро что тоделаю колочу и тд

мб тебя показать кадром как ты что то делаешь параленльно у себя

звонок Андрея

привет ) все готово лови посылку в ближайщие дни

Алиса - привет спаасибо очень жду )

кадр на тебя тебя звонок в дверь или на улице курьер Вруччает кресло ты счастливы и все вокруг счастливы солнышко и поют птицы )