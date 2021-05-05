Требуется человек с очень хорошим воображением и хорошим чувством юмора для написания сценариев роликов тематики Among Us. Канал-эталон с такими роликами https://www.youtube.com/channel/UCtWIUAvZuWaNorJImG2Riqg/videos. Основные фишки таких сценариев - черный юмор, знание темы, разная продолжительность на разных ...
Сценарий для вайнов рекламных по продаже мебели
Надо более красочно расписать сценарий для рекламного ролика мебельного производства
Алиса звонит Андрею
Привет как дела
у меня во франции такая проблемка тут совсем нет нормальной мебели а мне нужно хорошее кресло можешь помочь по старой дружбе ))
Андрей - привет, дела хорошо, да конечно солнышко без проблем ))
кадр на меня я бегаю по цеху в перемотке быстро быстро что тоделаю колочу и тд
мб тебя показать кадром как ты что то делаешь параленльно у себя
звонок Андрея
привет ) все готово лови посылку в ближайщие дни
Алиса - привет спаасибо очень жду )
кадр на тебя тебя звонок в дверь или на улице курьер Вруччает кресло ты счастливы и все вокруг счастливы солнышко и поют птицы )
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сценарии1 исполнительЗавершен4 года назад
Разработка Документа ТЗ проекта в сфере покупки и продажи недвижимости. Исходные данные будут представлены: MindMaps, FlowCharts, User Story Maps, Mockups. Цена договорная.Сценарии2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $20
Нужен человек для создания сценария по криптавалюте для курсов. Также нужны готовые проекты в портфолио для оценки. Цена: по договоренности. Срок: требуется с 05.05.2021Сценарии3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработать сценарий рекламного видеоролика (привлечение инвестиций в проект, мобильное приложение)Сценарии8 заявокЗакрыт4 года назад
- $428
Нам нужен опытный и креативный сценарист, который напишет интересный сценарий для первого эпизода приключенческого сериала. Есть идея, сюжетная линия и главные герои. Жанр: приключения, триллер, романтика. Сериал будет на ...Сценарии19 заявокЗакрыт4 года назад
юмористичный сценарий обзора любого района города Калининград. 1 участник возможен закадровый голос оператораСценарии8 заявокЗакрыт4 года назад
привет! ищем креативного контент мейкера. Нужен сценарий для видео длинной до 1 минуты. Ролик в сфере образовательного контента и должен быть смешным, + должна присутствовать англ лексика\грамматика. Вот аналоги: https://vm.tiktok.com/ZMeHXuW6K/https://vm.tiktok.com/ZMeHXPa2B/https://vm.tiktok.com/ZMeHXfmnq/https://vm.tiktok.com/ZMeHXQN19/https://vm.tiktok.com/ZMeHXymHE/https://vm.tiktok.com/ZMeHXbpCa/Сценарии9 заявокЗакрыт4 года назад
- $30
Необходимо на Русском языке набрать в ворд описание серий монет национального Банка Украины, Памятные \ Юбилейные \ Монеты \ Медали. Вставка в реферат должна занимать около 3х листов word каждая! всего 20 категорий ...Сценарии1 исполнительЗавершен4 года назад
- $30
Необходимо на Русском языке набрать в ворд описание серий монет национального Банка Украины, Памятные \ Юбилейные \ Монеты \ Медали. Вставка в реферат должна занимать около 3х листов word каждая! всего 20 категорий ...Сценариинет заявокЗакрыт4 года назад
- $25
И снова монетки в количестве 25 штук. В понедельник смогу принять - в течении дня! Спасибо! .. а и ещ' хотел попросить, когда будете загружать файлики мр3, можно после 3-5 загруженніх ставить ...Сценарии1 исполнительЗавершен4 года назад