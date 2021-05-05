Необходимо написать закадровый текст для видеоролика обзора товара (бытовая техника). Тайминг видео - ~ 2 мин, это примерно 2000 - 2500 символов текста. Я тезисно предоставляю информацию о товаре, который нужно осветить в видео. Вы, на ее основе, пишите грамотный и содержательный текст, никакой воды. Оперативно предоставляю любые комментарии и уточнения о продукте.