Необходимо разработать сценарий с диалогами, сценами постановки танцев и интерактивом для детей видео подобного шоу есть
Сценарий для роликов
Требуется человек с очень хорошим воображением и хорошим чувством юмора для написания сценариев роликов тематики Among Us. Канал-эталон с такими роликами https://www.youtube.com/channel/UCtWIUAvZuWaNorJImG2Riqg/videos. Основные фишки таких сценариев - черный юмор, немного разобраться в теме, разная продолжительность на разных персонажей, некая доля абсурдности и остроумности. Для работы аниматоров должна быть частичная визуализация и подробное описание сцен.Прикладываю пару наших сценариев и ролики, которые по ним сделаны.
https://www.youtube.com/watch?v=lAHDmXRMWAk
https://www.youtube.com/watch?v=x3pvEUu0Y98
Большая просьба подавать заявку только в случае, если вы ознакомились с контентом и всеми исходными данными.
Заявки фрилансеров
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