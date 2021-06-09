Нужен текст про казино в Zimbabwe

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок415 просмотров

Я ищу копирайтера который уже работал с тематикой Gamling

1. У вас должен быть опыт работы с Gamling, отправьте примеры

2. Текст может быть на английском или русском

3. Я оплачиваю тест на 1000 символов

Как будет построена работа:

1. Вы отправляете мне на каком языке вы пишите, если русский, то мой переводчик далее сделает перевод на английский

2. Вы отправляете мне пример работы, если он у вас есть в тематике Gamling

3. Я даю тест на 1000 символов и оплачиваю его, соотвественно цену вы сейчас выславляете за 1000 символов

4. Далее если меня устраивает цена и качество я даю написать весь текст про страну 13.000 символов

5. Далее если меня устраивает итоговый результат, я даю другие страны сразу (общий список 100 стран)

4 года назад
guest_15796998047782
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад
4 отзыва
4 года назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
18 часов назад
246 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
Сергей
 
54 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
105 отзывов
4 года назад
Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
163 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 часа назад
49 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Написание статей

    необходимо написать статью для яндекс дзена на тему психологического здоровья, что за ним тоже необходимо следить как и за физическим, главная мысль, что не стоит бояться или стесняться консультации с психологом.  Донести важность быть психически ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтинг на английском

    Требуется написания качественных текстов на английском языке. Желательно опыт с тематикой образования. Рассматриваем постоянное сотрудничество, объём от 300к. В ваших предложения просьба указывать цену за 1000 символов без пробелов

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать статью о стаффордширском терьере

    $10

    Статья на сайт о домашних животных о стаффордширском терьере. Выполнить задание по техническому заданию с четким планом статьи и распределением ключей. Статья будет проверяться: - по соответствию ТЗ; уникальности (по text.ru): не менее 80% и ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно написать сео текст на стротиельные материал

    Есть готовый текст на сайте донора (конкурента), нужно ее переписать используя высокочастотные слова. Регион продвижения: г. Алматы, РК. Примерные товары: Арматура, круг, проволока, катанка, уголок, швеллер и тд. Требования: Уникальность ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтинг по ключевым словам на английском

    [table]ЗадачаПриветствую всех! Нужны небольшие статьи написанные по ключевым словам! Все тексты длолжны быть на английском. Группу ключивиков дам заинтересовавшему исполнителю! Чем больше вы сможете написать текстов по группе ключивиков - тем лучше! Тексты не большие ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Задача: написать положительный отзыв об интернет магазине на прайс-агр

    $2

    Задача: написать положительный отзыв об интернет магазине на прайс-агрегаторе Hotline.ua от имени покупателя. Номер заказа, фото чека, либо гарантийки, либо товара (нужно для подтверждения сделки) скину на электронку, или Вайбер. Текст: положительное описание ...

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • 10 аккаунтов Google

    $4

    Необходимо зарегистрировать / отдать существующие 10 аккаунтов Google без привязки к телбез привязки к мейл5 жен5 мужимена кирилица/латиница

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад