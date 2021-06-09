Нужен текст про казино в Zimbabwe

Я ищу копирайтера который уже работал с тематикой Gamling

1. У вас должен быть опыт работы с Gamling, отправьте примеры

2. Текст может быть на английском или русском

3. Я оплачиваю тест на 1000 символов

Как будет построена работа:

1. Вы отправляете мне на каком языке вы пишите, если русский, то мой переводчик далее сделает перевод на английский

2. Вы отправляете мне пример работы, если он у вас есть в тематике Gamling

3. Я даю тест на 1000 символов и оплачиваю его, соотвественно цену вы сейчас выславляете за 1000 символов

4. Далее если меня устраивает цена и качество я даю написать весь текст про страну 13.000 символов

5. Далее если меня устраивает итоговый результат, я даю другие страны сразу (общий список 100 стран)