необходимо написать статью для яндекс дзена на тему психологического здоровья, что за ним тоже необходимо следить как и за физическим, главная мысль, что не стоит бояться или стесняться консультации с психологом. Донести важность быть психически ...
Нужен текст про казино в Zimbabwe
Я ищу копирайтера который уже работал с тематикой Gamling
1. У вас должен быть опыт работы с Gamling, отправьте примеры
2. Текст может быть на английском или русском
3. Я оплачиваю тест на 1000 символов
Как будет построена работа:
1. Вы отправляете мне на каком языке вы пишите, если русский, то мой переводчик далее сделает перевод на английский
2. Вы отправляете мне пример работы, если он у вас есть в тематике Gamling
3. Я даю тест на 1000 символов и оплачиваю его, соотвественно цену вы сейчас выславляете за 1000 символов
4. Далее если меня устраивает цена и качество я даю написать весь текст про страну 13.000 символов
5. Далее если меня устраивает итоговый результат, я даю другие страны сразу (общий список 100 стран)
Заявки фрилансеров
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