Копирайтинг на английском

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок1144 просмотра

Требуется написания качественных текстов на английском языке. Желательно опыт с тематикой образования. Рассматриваем постоянное сотрудничество, объём от 300к.

В ваших предложения просьба указывать цену за 1000 символов без пробелов

4 года назад
monstr1k
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Полина
 
73 года
20 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Андрей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад
4 отзыва
4 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
105 отзывов
4 года назад
Алексей
 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
63 отзыва
4 года назад
Юлия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Марина
 
33 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 часа назад
49 отзывов
4 года назад
Никита
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александра
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Написать статью о стаффордширском терьере

    $10

    Статья на сайт о домашних животных о стаффордширском терьере. Выполнить задание по техническому заданию с четким планом статьи и распределением ключей. Статья будет проверяться: - по соответствию ТЗ; уникальности (по text.ru): не менее 80% и ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно написать сео текст на стротиельные материал

    Есть готовый текст на сайте донора (конкурента), нужно ее переписать используя высокочастотные слова. Регион продвижения: г. Алматы, РК. Примерные товары: Арматура, круг, проволока, катанка, уголок, швеллер и тд. Требования: Уникальность ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтинг по ключевым словам на английском

    [table]ЗадачаПриветствую всех! Нужны небольшие статьи написанные по ключевым словам! Все тексты длолжны быть на английском. Группу ключивиков дам заинтересовавшему исполнителю! Чем больше вы сможете написать текстов по группе ключивиков - тем лучше! Тексты не большие ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Задача: написать положительный отзыв об интернет магазине на прайс-агр

    $2

    Задача: написать положительный отзыв об интернет магазине на прайс-агрегаторе Hotline.ua от имени покупателя. Номер заказа, фото чека, либо гарантийки, либо товара (нужно для подтверждения сделки) скину на электронку, или Вайбер. Текст: положительное описание ...

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • 10 аккаунтов Google

    $4

    Необходимо зарегистрировать / отдать существующие 10 аккаунтов Google без привязки к телбез привязки к мейл5 жен5 мужимена кирилица/латиница

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать продающее описание товара. СЕО текст для Wildberries.

    Нужно написать описание товара с подбором ключевых слов. От меня - фото товаров, от вас - поиск ключевых слов и написание с ними продающего текста. Всего 4 товара, т.е, вам нужно найти ключевые слова ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать описание товара для Wildberries

    нужно сделать хорошое описание товара, с ключевыми словами, чем больше ключевых слов тем лучше. Для Wildberries. 1. Вешалка напольная. Регулируемая 2. Щетка для сухого массажа, антицеллюлитная щетка. 3. Кухонный силиконовый набор, Кисточка, ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    4 года назад