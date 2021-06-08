Статья на сайт о домашних животных о стаффордширском терьере. Выполнить задание по техническому заданию с четким планом статьи и распределением ключей. Статья будет проверяться: - по соответствию ТЗ; уникальности (по text.ru): не менее 80% и ...
Копирайтинг на английском
Требуется написания качественных текстов на английском языке. Желательно опыт с тематикой образования. Рассматриваем постоянное сотрудничество, объём от 300к.
В ваших предложения просьба указывать цену за 1000 символов без пробелов
Заявки фрилансеров
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