Английский, математика по скайпу. Переводы на английский. Написание статей на русском и английском языках.
Примеры работ: http://www.lapty.org, http://www.lapty.info
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1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
5 лет назад
Все выполнено качественно и быстро. Благодарю.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Понятно и четко объясняет задачу. Платит аккуратно. Связывается и отвечает на вопросы в срок.
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $2
от 2 дней
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга