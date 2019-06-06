FLAMINGO

Полина FLAMINGO

 
72 годаРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Английский, математика по скайпу. Переводы на английский. Написание статей на русском и английском языках.

Примеры работ: http://www.lapty.orghttp://www.lapty.info

https://text.ru/antiplagiat/5b546663d72f1     

https://text.ru/antiplagiat/5d053db595b3f

https://text.ru/antiplagiat/5d08e5c3232f9

https://text.ru/antiplagiat/5d0f1a16da792

Написание статей
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
lolik80
50 летЭстония
15 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Сделать краткие описания на английском для сайта
Все выполнено качественно и быстро. Благодарю.
Хороший заказчик. Понятно и четко объясняет задачу. Платит аккуратно. Связывается и отвечает на вопросы в срок.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
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Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
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нет отзывов
от $2
от 2 дней
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$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга