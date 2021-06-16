Составление текстов-описаний товаров. Тема: косметика, пищевые добавки

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка78 просмотров

 Копирайтер для наполнения сайта информацией.  Тема: косметика, пищевые добавки, витамины, косметические аксессуары.

 Задачи:

 - поиск текстов-описаний товаров в интернете;

 - редактирование описаний товаров; 

 - оформление согласно ТЗ;

 - написание статей на заданную тему.

Работа удаленная. Оплата по договоренности 

Написание статей
4 года назад
AntNat
42 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

gruzan1992
Наталья 
33 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$15
7 дней
Большое спасибо за исполнение заказа в срок и с превосходным качеством! Рекомендую!
Наталья хороший заказчик. Постановка задачи четкая, на связь выходит быстро. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

gruzan1992
Наталья 
33 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад

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