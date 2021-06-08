Нужно написать сео текст на стротиельные материал

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Закрыт10 заявок459 просмотров

Есть готовый текст на сайте донора (конкурента), нужно ее переписать используя высокочастотные слова. Регион продвижения: г. Алматы, РК.

Примерные товары: Арматура, круг, проволока, катанка, уголок, швеллер и тд.

Требования:

Уникальность текста более 90%;

Опыт в написании текста для металлопроката;

Уложиться в сроки.

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