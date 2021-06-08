Статья на сайт о домашних животных о стаффордширском терьере. Выполнить задание по техническому заданию с четким планом статьи и распределением ключей. Статья будет проверяться: - по соответствию ТЗ; уникальности (по text.ru): не менее 80% и ...
Нужно написать сео текст на стротиельные материал
Есть готовый текст на сайте донора (конкурента), нужно ее переписать используя высокочастотные слова. Регион продвижения: г. Алматы, РК.
Примерные товары: Арматура, круг, проволока, катанка, уголок, швеллер и тд.
Требования:
Уникальность текста более 90%;
Опыт в написании текста для металлопроката;
Уложиться в сроки.
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