Написать положительный отзыв

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен28 заявок760 просмотров

Задача: оформить покупку и написать положительный отзыв о товаре по ссылке на Etsy.

текст отзыва и средства предоставляются.

Исполнитель из Украины

4 года назад
yuliapol
Юлия 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

talina_tars
22 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$3
1 день
Escrow
Отличная работа. Исполнитель ответсвенная, всегда на связи. Рекомендую!
Всё прошло спокойно, с успешным финалом.

Заявки фрилансеров

Андреевна
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ян
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
16 часов назад
7 отзывов
4 года назад
Василь
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Светлана
 
47 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Игорь
 
60 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Елена
 
48 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Алексей
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мария
 
22 года
4 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
4 года назад
Дарья
 
21 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Полина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Роман
 
44 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анатолий
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
talina_tars
22 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Ирина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Диана
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Валерия
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Екатерина
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дима
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Лиза
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александра
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Максим
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Антон
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Статьи о продуктах для сайта дистрибьютора сухих молочных смесей

    $12

    Необходимо написать 3 статьи о продуктах для сайта дистрибьютора сухих молочных и молокосодержащих смесей. Объем для 1 статьи - 2000 знаков без пробелов. Общий объем - 6000 знаков. Стоимость - 150 рублей за 1000 ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен отзыв о сервисе

    $1

    Нужно посетить сайт, ознакомиться с сервисом, а затем написать свой отзыв на сайте https://otzovik.com/ Ваша репутация должна быть минимум +2 на отзывике.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен текст про казино в Zimbabwe

    Я ищу копирайтера который уже работал с тематикой Gamling 1. У вас должен быть опыт работы с Gamling, отправьте примеры 2. Текст может быть на английском или русском 3. Я ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написание статей

    необходимо написать статью для яндекс дзена на тему психологического здоровья, что за ним тоже необходимо следить как и за физическим, главная мысль, что не стоит бояться или стесняться консультации с психологом.  Донести важность быть психически ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтинг на английском

    Требуется написания качественных текстов на английском языке. Желательно опыт с тематикой образования. Рассматриваем постоянное сотрудничество, объём от 300к. В ваших предложения просьба указывать цену за 1000 символов без пробелов

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно написать сео текст на стротиельные материал

    Есть готовый текст на сайте донора (конкурента), нужно ее переписать используя высокочастотные слова. Регион продвижения: г. Алматы, РК. Примерные товары: Арматура, круг, проволока, катанка, уголок, швеллер и тд. Требования: Уникальность ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтинг по ключевым словам на английском

    [table]ЗадачаПриветствую всех! Нужны небольшие статьи написанные по ключевым словам! Все тексты длолжны быть на английском. Группу ключивиков дам заинтересовавшему исполнителю! Чем больше вы сможете написать текстов по группе ключивиков - тем лучше! Тексты не большие ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 года назад