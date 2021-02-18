Копирайтер + рерайтер – опишу вашу историю со вкусом
Привет всем! Меня зовут Елена. Ответственная из самых ответствейнейших. Пишу как учитель и с воображением.
ссылка на портфолио https://drive.google.com/drive/folders/1gqX4x9rrcAuGt9fCxalPAUMQPCKwB2K-
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
3 года назад
Елена просто обалденно пишет тексты! Заказывал статьи на православную тематику. Думал напишет много воды и цитат из священного писания, НО! Каково же было мое удивление, что Елена написала статьи в интереснейшем стиле с подробным изложением. Читать одно удовольствие. Такие статьи всегда были и будут в ТОПе поисковой выдачи. Елена молодец. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший и правильный заказчик – Александр. Задачи ТЗ поставил четко и понятно. Написала 7 текстов для него. Принимал по одному и описывал свои впечатления от прочитанного. Хвалил. А это важно. Похвала поднимает настроение и повышает работоспособность мозга.) Спасибо за сотрудничество, Александр!
$10
10 баллов
3 года назад
Елена всегда на связи, поэтому я была в курсе, как продвигается ее работа. Написала для меня отличные тексты (отзывы на книги), проявила внимательность и грамотность. Благодарю за сотрудничество.
Ответный отзыв
Дружно и продуктивно поработали с Олесей. Заказчик терпеливый и внимательный. Всё доступно объяснила. Для меня это было очень важно, потому что эта работа здесь для меня первая.