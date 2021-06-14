Нужно написать 100 статей по описаниям и медицинских препаратов и витаминов. Статьи разные по объему. (5-12 тыс смв). Сроки выполнения по договоренности. Оплата 30р/1000смв + по ...
Статья для блога
Здравствуйте!
Необходимо написать хорошую статью для блога.
ТЗ в приложенном файле.
Прошу указывать цену в рублях, сроки и скайп для связи.
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