Статья для блога

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Завершен6 заявок373 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо написать хорошую статью для блога.

ТЗ в приложенном файле. 

Прошу указывать цену в рублях, сроки и скайп для связи.

4 года назад
zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 часа назад
4 года назад
$18
4 дня
Работа выполнена хорошо. Рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничеством полностью довольна. Отличное ТЗ, быстрая оплата.

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MasterSloga
Ольга 
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